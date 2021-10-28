Facebook сменит название

Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что компания сменит название на Meta с четверга, 28 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию.

«Теперь мы называемся Meta», — сказал он. Цукерберг также представил логотип компании в виде синей ленты Мебиуса.

В июле вице-президент Facebook Эндрю Босуорт объявил о создании виртуальной вселенной, где пользователи смогут «телепортироваться» сквозь цифровые пространства. К «метавселенной» смогут подключаться юзеры в режимах VR (виртуальной) или AR (дополненной реальностей), чтобы вместе играть, общаться или работать.