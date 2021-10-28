Глава Мюнхенской конференции выступил против вывоза атомного оружия США из ФРГ

Вывоз ядерных авиабомб США из ФРГ обернется дестабилизацией для Европы. С таким заявлением выступил глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер, передает ТАСС.

По его мнению, в случае вывоза атомного оружия из Германии Польша может попросить разместить его на своей территории. «Я предполагаю, что последствия были бы катастрофичными. НАТО бы в таком случае еще сильнее бы приблизилась к России», — заявил Ишингер.

Ранее о необходимости убрать американские боеголовки из Германии заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии «зеленых» Анналена Бербок. Она заверила, что будет добиваться этого в случае получения должности главы германского правительства.