В «Газпроме» оценили запасы газа

Запасы газа «Газпрома» составляют 35 триллионов кубометров, оценил председатель совета директоров компании Виктор Зубков, пишет ТАСС.

Он отметил, что сейчас цены на газ бьют рекорды и притом некоторые эксперты добиваются прекращения инвестиций в нефтегазовые проекты, а «популистские лозунги призывают следовать "зеленой европейской мечте"». «По сути, это утопия», — добавил Зубков.

Сейчас, по его словам, «в природе наблюдаются аномальные холода», как это было в 2018 и 2020 годах. В тот период компания поставляла в Европу в сутки больше 1,7 миллиарда кубометров газа. Энергобезопасность, по мнению председателя совета директоров «Газпрома», могут обеспечить только прямые долгосрочные контракты.

27 октября президент России Владимир Путин поручил компании увеличить объемы газа в хранилищах в Европе, которая столкнулась с энергетическим кризисом в условиях недостатка запасов и сильного роста цен на топливо. «Газпром» пополнит запасы газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) в Европе после завершения закачки топлива в России, что запланировано на 8 ноября.