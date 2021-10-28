Нехватку газа в Европе объяснили политикой «Газпрома»

Проблема с наполнением газовых хранилищ в Европе, которое остается на рекордно низком уровне, связана с текущей политикой «Газпрома». Компания неохотно заполняет собственные резервуары в регионе, зато активно качает газ в хранилища внутри страны. Таким образом впечатление о дефиците газа объяснила старший аналитик международной аналитической компании Refinitiv Марина Цыганкова, передает РИА Новости.

По ее словам, рост цен прямо связан с тем, как рынок оценивает имеющиеся запасы газа. На конец ноября в хранилищах Северо-Западной Европы на девять миллиардов кубометров меньше газа, чем в среднем за пять лет.

Бизнес оценивает ситуацию как рискованную и старается выкупить максимальный объем как можно скорее. «Газ для поставок есть в наличии, но он просто хранится в другом месте, то есть не в Европе, но это создает впечатление, что европейский рынок испытывает значительный дефицит предложения, и это поддерживает цены на высоком уровне», — подчеркнула Цыганкова.

Эксперт заметила, что, по всей видимости, «Газпром» хочет поставлять газ в Европу в момент, когда это потребуется покупателям, что отличается от привычной стратегии. В предыдущие годы компания старалась заранее подготовиться к повышенному спросу.

На этой неделе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон указывала, что европейские хранилища заполнены на 77 процентов, что значительно ниже привычного уровня за последние десять лет. Тем не менее в Еврокомиссии ранее указывали, что, по предварительным оценкам, даже таких запасов должно хватить для прохождения зимнего периода.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что как только газопровод «Северный поток-2» будет сертифицирован, «Газпром» немедленно начнет поставки дополнительных объемов газа.

Во вторник, 26 октября, министерство экономики Германии представило свое заключение по сертификации газопровода. В ведомстве посчитали, что новый маршрут не представляет угрозы для газоснабжения Германии и Евросоюза. На следующий день, 27 октября, Путин призвал «Газпром» повысить объемы газа в европейских хранилищах. На этом фоне цены на топливо на европейских площадках начали снижаться.

