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В Великобритании нашли подешевевшие из-за Фредди Крюгера дома

YBS: дома на улицах Вязов в Великобритании стоят на 70 процентов дешевле
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Кадр: Фильм «Кошмар на улице Вязов»

Дома на улицах Вязов по всей Великобритании в среднем стоят на 70 процентов меньше, чем в среднем по стране. Разница связана с фильмом «Кошмар на улице Вязов» 1984 года об убийце Фредди Крюгере. Динамику цен зафиксировали эксперты Строительного общества графства Уэст-Йоркшир (YBS), сообщает The Guardian.

По данным аналитиков, за недвижимость на указанной улице придется заплатить на 42 процента меньше, чем в среднем за жилье в том же районе, но на другой улице. Наибольшую разницу в стоимости из-за фильма нашли в графстве Дарем. Средняя стоимость объекта на улице Вязов достигла 31,3 тысячи фунтов стерлингов (более трех миллионов рублей), в то время как жилье на другие улицах стоит более 105,5 тысяч фунтов стерлингов (более 10,2 миллиона рублей).

Нежелание людей покупать дома в подобных локациях специалисты связывают с суеверным рынком. «Мы знаем, что на цены могут повлиять самые разные причины, и кажется, что теперь к этому списку можно добавить франшизу фильмов о Фредди Крюгере», — заявили YBS.

Аналитики заметили, что цены за недвижимость на улицах, показанных в таких известных фильмах ужасов, как «Экзорцист» и «Ужас Амитивилля», сравнительно высоки. Их стоимость остается на таком уровне из-за киноманов, которые хотят владеть частью голливудской истории.

Ранее сервис для аренды жилья Airbnb в преддверии Хэллоуина, а также в ночь самого праздника предложил фанатам хоррора «Крик» остановиться в доме в Северной Калифорнии, где происходило действие фильма. Объект решили сдавать на 27, 29 и 31 октября. Владельцы попросили пять долларов.

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