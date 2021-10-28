Белорусские следователи подтвердили суицид предполагаемого убийцы семьи банкира

СК Белоруссии: осмотр изолятора показал, что Андрей Скрипкин покончил с собой

Белорусские следователи подтвердили суицид Андрея Скрипкина, задержанного по подозрению в убийстве российского банкира Михаила Яхонтова и его семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

Следственный комитет республики заявил, что данные, полученные при осмотре изолятора в Витебске, указывают на то, что предполагаемый убийца покончил с собой.

Утром 28 октября РЕН ТВ сообщило, что Скрипкин совершил самоубийство в белорусском изоляторе. В тот же день его должны были отправить в Москву. Подозреваемый был задержан накануне. Кунцевский суд Москвы заочно арестовал его.

На первом же допросе в Витебске Скрипкин признал вину в тройном убийстве. Он заявил, что преступление было спонтанное. Подозреваемый, будучи бывшим деловым партнером Яхонтова, пришел к нему домой, чтобы обсудить финансовые дела.

Бывший топ-менеджер обанкротившегося «Смоленского банка» Михаил Яхонтов, его жена и ребенок были найдены мертвыми 26 октября в квартире на Мосфильмовской улице в Москве. Ранее Яхонтов отсидел срок за хищение и преднамеренное банкротство банка.