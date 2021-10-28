Россия проверит сообщения о суициде подозреваемого в убийстве банкира

Посольство России в Белоруссии проверит сообщения о суициде Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи, передает РИА Новости.

«Ситуация и информация о ней развивалась стремительно. Консульский отдел ее проверяет. Мы ждем официальный комментарий белорусских правоохранительных органов», — заявили агентству в посольстве.

Скрипкин — бывший деловой партнер Яхонтова. Его задержали в Белоруссии и 28 октября должны были доставить в Москву. Сообщалось, что он на первом же допросе признал вину, а затем покончил с собой в СИЗО.

26 октября в квартире на Мосфильмовской улице в Москве обнаружили тела трех человек: мужчины, женщины и ребенка. Взрослых нашли с ножевыми ранениями, ребенка — с травмой шеи. Убитыми оказались бывший топ-менеджер обанкротившегося «Смоленского банка» Михаил Яхонтов с семьей.

В 2019 году он был осужден к шести годам колонии за хищение и преднамеренное банкротство банка. С банкира и трех его сообщников взыскали почти 8,5 миллиарда рублей в пользу Агентства по страхованию вкладов. С учетом времени, проведенного в СИЗО, Яхонтов вышел на свободу этим летом.