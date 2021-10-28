Подозреваемый в убийстве банкира Яхонтова и его семьи покончил с собой

В изоляторе совершил самоубийство подозреваемый в убийстве банкира Яхонтова и его семьи

Задержанный по подозрению в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи Андрей Скрипкин покончил с собой в белорусском изоляторе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчину должны были в четверг, 28 октября, доставить на допрос в Москву. Его задержали 27 октября в Белоруссии. Кунцевский суд Москвы вечером того же дня выдал санкцию на его заочный арест, на основании чего Скрипкина планировалось доставить в Москву.

На первом же допросе после задержания он признал вину в тройном убийстве, уточняет «Интерфакс». По его словам, преступление было спонтанное. Скрипкин, являвшийся бывшим деловым партнером Яхонтова, пришел к нему, чтобы обсудить финансовые дела. Разговор перерос в драку. Скрипкин во время потасовки уложил Яхонтова на пол и связал его, а затем его жену и ребенка. Он заставлял банкира выполнить свои требования, но тот отказывался, тогда Скрипкин стал шантажировать Яхонтову убийством семьи. Получив очередной отказ, Скрипкин расправился со всеми домочадцами.

После убийства он скрылся на машине Solaris белого цвета, уехав в Белоруссию, однако его отследили через систему «Поток».

26 октября на Мосфильмовской улице в жилом доме были найдены тела женщины, мужчины и несовершеннолетнего ребенка. Убийство Яхонтова связали с уголовным делом о преднамеренном банкротстве «Смоленского банка», за которое он получил шесть лет. Тогда следователи посчитали, что топ-менеджеры столичного филиала кредитной организации, в числе которых был Яхонтов, занимались выводом денег за границу. По мнению правоохранителей, на счета подконтрольных иностранных компаний ушло свыше 600 миллионов рублей.

После освобождения банкир должен был от двух миллиардов до 19 миллиардов рублей.