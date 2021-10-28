В Совфеде оценили возможный отказ привитым «Спутником V» во въезде в США

Возможный отказ привитым вакциной от коронавируса «Спутник V» во въезде в Соединенные Штаты является попыткой дискредитировать российский препарат. Такую оценку дал член Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это действительно попытка доказать, что наша вакцина какая-то не такая, поскольку речь идет о недобросовестной конкуренции в фармацевтическом мире», — отметил он.

По словам Климова, данный вопрос нужно урегулировать с точки зрения правовых норм, несовершенство которых продемонстрировала пандемия. «И как с этим быть, ладно если дело касается просто некоего приезжего, а если дело касается официальных делегаций, здесь возникают серьезные противоречия между несколькими ветвями права», — подчеркнул сенатор.

Ранее стало известно, что американское правительство может отказать во въезде в США иностранцам, привитым от коронавируса российской вакциной «Спутник V». По информации WP, в Соединенные Штаты смогут попасть иностранцы, вакцинированные препаратами, одобренными либо США, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).