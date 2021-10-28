Раскрыты подробности задержания подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова

У Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи, а также у его водителя при задержании нашли оружие. Подробности раскрывает Telegram-канал Shot.

По данным канала, полицейские обнаружили Скрипкина в гостинице в Витебской области. У него изъяли немецкий кинжал и четыре охотничьих ножа. Вместе с подозреваемым задержали и водителя, сопровождавшего Скрипкина в Белоруссии. У мужчины нашли травматический пистолет.

Ранее сообщалось, что перед убийством банкира Михаила Яхонтова пытали. На допросе Скрипкин сказал, что с погибшим они были деловыми партнерами и долги у них были общие. Причиной расправы стали финансовые разногласия. Он пришел к Яхонтову в воскресенье, 24 октября, чтобы заставить заплатить свою долю, но тот отказывался и говорил об отсутствии денег. Тогда Скрипкин начал пытать экс-коллегу. Не добившись своего, он убил всю семью.

28 октября Скрипкин покончил с собой в белорусском изоляторе. Его должны были доставить в Москву на основании санкции о заочном аресте, выданным Кунцевским судом столицы после задержания.

Тела Яхонтова, его жены и 8-летнего сына нашли 26 октября в их квартире в доме на Мосфильмовской улице в Москве. Сообщалось, что погибший недавно освободился из колонии, в которой отбывал наказание за преднамеренное банкротство и вывод средств из «Смоленского банка». По разным оценкам, после освобождения у Яхонтова были долги от 2 до 19 миллиардов рублей.