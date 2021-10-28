Бывший партнер пытал банкира Яхонтова перед смертью из-за долгов

Подозреваемый Андрей Скрипкин рассказал, что перед смертью пытал банкира Михаила Яхонтова, а затем решил убить всю его семью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На допросе мужчина сказал, что с погибшим они были деловыми партнерами и долги у них были общие. Причиной расправы стали финансовые разногласия. Он пришел к Яхонтову в воскресенье, 24 октября, чтобы заставить заплатить свою долю, но тот отказывался, объясняя отсутствием денег. Тогда Скрипкин начал его пытать. Не добившись своего, он убил всю семью.

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Скрипкин во время допроса заявил, что готовился к убийству Яхонтова. Вместе с тем источник «Интерфакса» утверждал, что подозреваемый настаивал на спонтанном характере преступления.

Ранее 28 октября стало известно, что Скрипкин покончил с собой в белорусском изоляторе. Его должны были доставить в Москву на основании санкции о заочном аресте, выданным Кунцевским судом столицы после того, как мужчину задержали в Белоруссии 27 октября.

Тела Яхонтова, его жены и 8-летнего сына нашли в их квартире 26 октября в доме на Мосфильмовской улице в Москве. Сообщалось, что погибший недавно освободился после отсидки шести лет за преднамеренное банкротство и вывод средств из «Смоленского банка», в котором Яхонтов был топ-менеджером. У него после освобождения были долги по разным оценкам от двух миллиардов до 19 миллиардов рублей.