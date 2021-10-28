Полицейский сфотографировал секретные документы и получил срок

Верховный суд Коми вынес приговор бывшему полицейскому, признав его виновным в разглашении гостайны. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

Силовику назначен год лишения свободы условно.

В преступлении его уличили сотрудники ФСБ. По данным спецслужб, в 2017 году полицейский, имеющий допуск к государственной тайне, сфотографировал и снял на видео секретные документы. Эти материалы он передал на ознакомление человеку, не допущенному к гостайне.

Летом в Коми другой сотрудник МВД также был осужден за аналогичное преступление. Бывшего начальника отдела по борьбе с организованной преступностью республиканского управления уголовного розыска признали виновным по статьям 283 («Разглашение гостайны») и 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Ему назначено два года лишения свободы условно. Полицейский признал свою вину в полном объеме. Он также активно сотрудничал со следствием и возместил ущерб.

Суд установил, что офицер МВД присвоил вверенные ему деньги, предоставив финансовому управлению ведомства фальшивые документы. Кроме того, он раскрыл секретные сведения об оперативно-разыскной деятельности человеку без допуска к гостайне.