В Турции отреагировали на запрет ввоза мандаринов в Россию

В Минсельхозе Турции сообщили, что полного запрета на экспорт мандаринов в Россию нет

Приостановка ввоза в Россию мандаринов одного турецкого поставщика не означает полного запрета их экспорта из Турции, рассказали РИА Новости в Минсельхозе республики.

Турция не получала официального уведомления от Роспотребнадзора, отметил источник. «Речь идет о конкретной компании, в продукции которой что-то было обнаружено — такое иногда случается, поставки приостанавливаются до исправления ситуации», — отреагировал на временный запрет представитель министерства.

Роспотребнадзор приостановил ввоз мандаринов турецкого производства в Россию из-за обнаружения в них пестицидов. C 29 октября ввоз этой продукции приостанавливается до особого распоряжения, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

Ранее заведующий отделом цитрусовых культур института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Дмитрий Сабекия заявил, что хорошие мандарины должны быть оранжевого или желто-оранжевого цвета, с небольшой прозеленью. У раннего урожая кожура более гладкая, а сами мандарины плотные.