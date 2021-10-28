Ввоз турецких мандаринов в Россию приостановили

Роспотребнадзор приостановил ввоз мандаринов турецкого производства в Россию из-за обнаружения в них пестицидов. Об этом сообщается в четверг, 28 октября, на сайте службы.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции "Мандарины свежие", (…) страна происхождения — Турция, нарушения обязательных требований законодательства. В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень», — поясняется в сообщении.

C 29 октября ввоз этой продукции приостанавливается до особого распоряжения, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

Ранее заведующий отделом цитрусовых культур института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Дмитрий Сабекия дал советы по выбору мандаринов. По его словам, мандарины должны быть оранжевого или желто-оранжевого цвета, с небольшой прозеленью. У раннего урожая кожура более гладкая, а сами мандарины плотные.