Раскрыты подробности о запрете на ввоз в Россию турецких мандаринов

Заместитель начальника отдела организации надзора по гигиене питания и контроля за продукцией в обороте управления санитарного надзора Роспотребнадзора Дмитрий Макаров в беседе с «Известиями» раскрыл подробности о запрете ведомства на ввоз турецких мандаринов в Россию.

Макаров рассказал, что Роспотребнадзор проанализировал Систему быстрого оповещения по качеству пищевых продуктов (RASFF в системе Европейского союза) и обнаружил данные о содержании в турецких мандаринах пестицида хлорпирифос. В цитрусовых зафиксировали остаточные количества опасного вещества, концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.

Отмечается, что пестицид обнаружили в мандаринах от конкретного изготовителя — Fikret Degirmenci. Представитель ведомства напомнил, что пестициды являются ядовитыми веществами. При попадании в организм человека они вызывают различные реакции.

«В зависимости от концентрации пестицида, которая нанесена на фрукты или находится внутри вот этой плодоовощной продукции, потенциально будет возрастать и вред», — заключил сотрудник Роспотребнадзора.

С 29 октября Роспотребнадзор запретил ввоз турецких мандаринов из-за пестицида хлорпирифос. Поставки этого продукта приостанавливается до особого распоряжения. Ситуацию строго контролирует Роспотребнадзор.