В России взлетели цены на мандарины

В России в предновогодний период взлетели цены на мандарины. Стоимость килограмма фруктов поднялась на 20 процентов, до 104 рублей, пишут «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформу ОФД».

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Причиной подорожания фруктов стало ослабление рубля. Как пояснили в «Платформе ОФД», зимой овощи и фрукты в Россию в основном ввозят из-за рубежа и расчеты ведутся в иностранной валюте. По словам гендиректора информационного агентства FruitNews Ирины Козий, почти все продающиеся в России мандарины являются импортом. В целом, с 1 по 13 декабря стоимость новогодних фруктов снизилась на 10 процентов по сравнению с прошлым годом. При этом объем продаж в денежном выражении вырос на 3 процента.

В первые две недели декабря на 21 процент, до 410 рублей, взлетел средний чек при покупке шампанского. Число приобретений и объем продаж игристого в денежном выражении снизились на 17 процентов и 15 процентов. Рост стоимости среднего чека объясняют тем, что россияне стали реже ходить в супермаркеты, но при этом покупать больше продуктов за раз.

Данные Росстата за ноябрь говорят о том, что в целом праздничный стол для россиян (в расчете на семью из четырех человек) за год подорожал на 4,5 процента, до 6,7 тысячи рублей, сообщили в Центре агроаналитики Минсельхоза.

Ранее сообщалось, что в России в 2020 году подорожали новогодние салаты. Цена селедки под шубой поднялась на 8 процентов, стоимость оливье увеличилась на 7 процентов. Главными драйверами роста стали картофель и морковь, которые подорожали на 29 и 24 процента соответственно.