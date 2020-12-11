В России выросли траты на приготовление салата оливье

Траты на приготовление салата оливье в России за год в среднем выросли на 8,5 процента. Об этом свидетельствуют данные исследования оператора фискальных данных «Платформа ОФД», пишет ТАСС.

Аналитиками были проанализированы цены с 1 ноября по 7 декабря текущего и прошлого года. Выяснилось, что стоимость классического салата оливье при расчете на четвертых человек, исходя из среднего чека покупки ингредиентов, составила 357 рублей, превысив показатель 2019 года на 8,5 процента.

Эксперты отметили, что средняя стоимость 300 граммов вареной колбасы составляет 92,5 рубля (на три процента выше, чем в 2019 году), 400 граммов зеленого горошка — 67 рублей (плюс 14 процентов), 500 граммов картофеля — 35,5 рубля ( плюс 25 процентов), 200 граммов моркови — семь рублей (плюс 15 процентов), пять куриных яиц — 40 рублей (плюс 12 процентов), 100 граммов репчатого лука — 10,5 рубля (плюс девять процентов), 400 граммов маринованных огурцов — 48 рублей (плюс пять процентов), 200 граммов майонеза — 37,5 рубля (плюс 14 процентов), 30 граммов укропа или петрушка —19 рублей (плюс девять процентов).

Также салат оливье продается в магазинах вразвес. По данным аналитиков, средний чек его покупки составляет 132 рубля, что на шесть процентов выше, чем в 2019 году.

Ранее главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун предупредил россиян о росте цен на продукты, поскольку из-за пандемии доходы упали больше чем на десять процентов. Эксперт добавил, что России достаточно будет продовольствия для собственного обеспечения, а также сохранятся большие объемы экспорта.