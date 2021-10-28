Facebook обвинили в пособничестве секс-торговле

В компании Facebook на протяжении года знали о происходящей внутри социальной сети торговле людьми и не сообщали об этом в полицию, передает USA Today. В общей сложности из-за бездействия сотрудников платформы в сексуальное рабство в США продали как минимум 40 женщин из стран Азии.

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В ставшем открытым для публичного доступа отчете Facebook за 2019 год рассказывается о том, как социальная сеть заблокировала несколько аккаунтов группы преступников. Злоумышленники занимались поиском женщин в странах Азии и обманом заманивали их в США для оказания сексуальных услуг. Однако этим действия Facebook, судя по отчету, и ограничились.

В августе 2019 года ту же группу преступников арестовало американское федеральное бюро расследований (ФБР). Полицейские заявляют, что раскрыли дело о секс-торговле самостоятельно, не получая от Facebook никакой информации о действиях преступной группировки. Показания или доказательства от социальной сети также не фигурируют в материалах дела.

Официальный представитель социальной сети Энди Стоун не признает обвинения СМИ и настаивает, что Facebook докладывал о случаях торговли людьми в полицию. Однако пока доказательств сотрудничества не нашли, всплывает вопрос о привлечении уже самой социальной сети к ответственности — по закону, принятому в 2018 году, интернет-компании обязаны пресекать такие преступления на своих площадках.

25 октября несколько крупных медиа опубликовали внутренние документы социальной сети Facebook, слитые бывшей сотрудницей компании Фрэнсис Хауген (Frances Haugen). Из них следует, что главные опасения Facebook по поводу случаев торговли людьми для секс-услуг связаны в первую очередь с необходимостью «предотвратить репутационный риск для компании». Сведения из них уже стали почвой для нескольких скандалов и обвинений в адрес компании Марка Цукерберга.