Facebook призвал работников сохранить внутренние документы на фоне расследования

Руководство американской компании попросило сотрудников не удалять все внутренние документы и сообщения за период с 1 января 2016 года в связи с повышенным интересом властей к деятельности корпорации после публикации «Досье "Фейсбука"» (The Facebook Papers). Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на электронное письмо, распространенное во вторник, 26 октября, среди персонала Facebook.

«Как вы, вероятно, знаете, мы находимся в центре пристального внимания СМИ после череды [опубликованных] внутренних документов. Как это часто происходит после таких публикаций, правительства и законодательные органы начали наводить справки о деятельности компании», — говорится в письме.

В нем отмечается, что в отношении компании сейчас «не предпринимается никаких конкретных действий», и подчеркивается, что запросы на сохранение документов являются частью процесса реагирования на юридические запросы. Кроме того, по информации NYT, требование распространяется не на всю продукцию компании: например, оно не относится к документации, касающейся мессенджера WhatsApp.

25 октября 17 крупнейших СМИ Америки выпустили расследования, объединенные общим названием The Facebook Papers. Они основаны на показаниях бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хауген. В этих материалах Facebook обвиняется в потере контроля над аудиторией в большинстве регионов мира и неспособностью управлять контентом. Сам Цукерберг назвал расследование скоординированной попыткой оклеветать соцсеть.