В Роспотребнадзоре оценили эффективность медицинских масок

Медицинские маски являются эффективным средством защиты от вируса и позволяют остановить его распространение в обществе, заявила заведующая лабораторией молекулярной диагностики эпидемиологии инфекций дыхательных путей ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина в беседе с РИА Новости.

По ее словам, исследования показывают, что риск заражения респираторными инфекциями при использовании защитных масок снижается в полтора раза. «Маска является действенным средством противоэпидемической защиты и позволяет остановить распространение возбудителя в обществе», —

отметила Яцышина.

Специалист добавила, что в 26 российских регионах было проведено исследование – скрининг 11 тысяч здоровых лиц без симптомов ОРВИ на наличие у них COVID-19 и других возбудителей респираторных инфекций. Она сообщила, что у ряда граждан, которые не знали, что они инфицированы, был обнаружен коронавирус, причем в очень высокой концентрации.

Яцышина призвала использовать маску в общественных местах, поскольку она позволяет предотвратить выход возбудителя в окружающую среду и инфицирование других людей при контакте. Она добавила для защиты необходимо использовать именно медицинские маски, состоящие из трех слоев. Специалист подчеркнула, что маска должна закрывать нос и рот, плотно прилегать к переносице.

Ранее сообщалось, что в российских регионах, где установлен из-за пандемии коронавируса масочный режим, сотрудники магазинов не имеют права не пустить покупателей без маски. Однако им могут отказать в обслуживании на кассе.