В Казани построят новый жилой массив на 16 тысяч человек

В Авиастроительном районе Казани планируют возвести дома для 16 тысяч жителей

В Авиастроительном районе Казани построят новый жилой массив на 16 тысяч человек. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Согласно материалу, соответствующее постановление выпустил мэр Казани Ильсур Метшин. Отмечается, что комплекс планируют расположить на площади в 118 гектаров на территории рядом с лесом, федеральной трассой М7 «Волга», рекой Солонкой и жилым массивом Кадышево.

Сообщается, что жилой массив будет состоять из многоэтажек, домов средней этажности и объектов индивидуальной застройки. Планируется также возвести школы, детские сады и объекты для размещения организаций культуры и здравоохранения.

По информации издания, проект планировки и межевания территории выставят на общественные обсуждения, которые пройдут с 28 октября по 2 декабря 2021 года в информационной системе «Общественные обсуждения».

В сентябре стало известно, что пострадавшие от лесных пожаров южноуральские семьи въехали в новые дома. Ключи от жилья получили жители поселков Джабык и Запасное. На данный момент для заселения готовы 16 домов.