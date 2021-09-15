Пострадавшие от лесных пожаров южноуральские семьи въехали в новые дома

Южноуральские семьи, которые пострадали от лесных пожаров, въехали в новые дома

Южноуральские семьи, которые пострадали от лесных пожаров, въехали в новые дома. Соответствующий материал публикует портал «Хорошие новости».

По информации издания, ключи от жилья получили жители поселков Джабык и Запасное. Отмечается, что на данный момент для заселения готовы 16 домов. В этих зданиях осуществили полный ремонт: поклеили обои, сделали натяжные потолки, установили межкомнатные двери, сантехнику, водонагреватели и газовые котлы.

Сообщается, что вторую часть построек планируют полностью подготовить для жильцов до начала октября. Всего в лесных пожарах пострадали 72 дома — именно столько новых домов поручили построить власти.

«Когда началась эвакуация, мы ничего толком не взяли. Дом хорошо построили — 100 "квадратов". Окно во двор предложили панорамное», — подчеркнул в разговоре журналистами бывший егерь Виктор Васильев.

В августе стало известно, что в Приморье полностью потушили лесные пожары. Пожарным удалось ликвидировать два возгорания на площади 3045 гектаров в Тернейском лесничестве и два пожара площадью 1103 гектара в Сихотэ-Алинском заповеднике.