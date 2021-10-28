Сдавшая мать в дом престарелых певица продала ее жилье

Певица Мэрайя Кэри продала недвижимость своей матери, которую ранее сдала в элитный дом для престарелых. Стоимость сделки составила 757,44 тысячи долларов (более 53 миллионов рублей), сообщает Dirt.

Это больше первоначально запрашиваемой на аукционе Sotheby's Int'l Realty цены в 600 тысяч долларов.

Особняк построили в 1980-х годах на севере штата Нью-Йорк. В доме общей площадью чуть более 278 квадратных метров есть четыре спальни и три ванных комнаты. На участке площадью в 24 тысячи «квадратов» есть бассейн, пруд с лилиями, беседка, декоративные растения. Участок окружен густым лесом. До продажи дом простоял пустым почти год.

Поп-исполнительница купила недвижимость для своей матери в 1994 году за 419 тысяч долларов. Однако в 2020 году 84-летняя Патрисия Кэри, с которой у певицы сложились непростые отношения, переехала во Флориду в дом престарых. Его на сайте описывают как «роскошный курорт для пожилых людей», месячная стоимость проживания в пансионате начинается от 5,4 тысячи долларов.

В августе 2021 года во Франции выставили на продажу дом, некогда предлежавший итальянским дизайнерам Доменико Дольче и Стефано Габбане. Стоимость трехэтажной виллы на Лазурном берегу оценили в 17 миллионов евро (более 1,3 миллиарда рублей).