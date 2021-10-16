Полина Гагарина показала свой загородный дом

Российская поп-певица Полина Гагарина показала, как продвигается строительство ее загородного дома. Особняк строится уже несколько лет, и сейчас там нужно сделать внутреннюю отделку и купить мебель, сообщает StarHit.

«У сына в комнате будет настоящая творческая мастерская, он хочет написать песню для меня. Планирую также заняться огородом — выращивать помидорчики, огурчики. Уже представляю себя в шляпе с корзиной клубник в руках», — рассказала Гагарина. К дому прилегает сад, там уже поставили фонтан и построили беседку.

Летом 2021-го певица жаловалась, что строительство дома тянется очень долго. «Друзья, если вы задумаете вдруг строить дом когда-нибудь, передумайте прямо сейчас», — сказала Гагарина.

Артистка также рассказала о подробностях выбора зеркала в одну из комнат дома. Певица выбирала между тремя вариантами: в глянцевой раме и двумя в деревянных. Меньше всего Гагариной понравился последний вариант с изогнутой рамой неправильной формы.