Суд отменил оправдательный приговор за убийство сыну экс-премьера Дагестана

Суд отменил оправдательный приговор сыну экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидову, которого обвиняли в убийстве студентки МГИМО Томирис Байсафы, с которой он был в отношениях. Об этом в четверг, 28 октября, сообщает IZ.RU со ссылкой на адвоката Евгения Явровского.

По сведениям издания, суд отправил это дело на новое рассмотрение. К такому решению привело то, что суд первой инстанции — Никулинский районный в Москве — вел процесс с нарушениями.

Муртузали Меджидова, сына экс-главы правительства Республики Дагестан Мухтара Меджидова, обвиняли в том, что он вытолкнул Томирис Байсафу из окна после ссоры в 2018 году. После падения студентка выжила, за ее жизнь боролись врачи НИИ Склифосовского, однако она умерла спустя несколько недель.

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ, однако близкая подруга Томирис заявила, что девушка высказывала мысли о самоубийстве в случае, если Муртузали порвет с ней отношения. В июне суд оправдал Меджидова.