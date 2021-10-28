Блогерша раскрыла способы сохранить белый цвет вещей при стирке

Жительница Австралии раскрыла простые способы сохранить белый цвет вещей и порадовала пользователей сети. Соответствующий пост появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша Шантель Мила (Chantel Mila) регулярно делится с подписчиками постами, в которых рассказывает о лайфхаках, используемых во время уборки дома. В одном из последних роликов женщина дала подписчикам три совета, которые помогут сохранить белый цвет одежды и постельного белья.

Так, женщина призвала перед стиркой в машине замачивать вещи в воде с добавлением таблеток для очищения зубных протезов, чтобы избавиться от следов пота и грязи. После этого следует положить их в машину и насыпать в барабан половину ложки пищевой соды. По ее словам, она способствует осветлению белых тканей. Затем Мила посоветовала добавить пару капель эвкалиптового масла для придания белью приятного аромата.

Пользователи сети поблагодарили блогершу за лайфхаки в комментариях под постом. «Большое спасибо за советы!», «Спасибо! Я попробую сделать все, что ты сказала, но таблетки для очищения зубных протезов я протестирую первыми!», «А я бы еще порекомендовала стирать белые вещи в ледяной воде! Она делает их очень свежими», — писали они.

Ранее в октябре Шантель Мила раскрыла простые способы сократить время уборки в спальне. Чтобы не тратить время на глажку простыней, блогерша посоветовала стелить их на кровать мятыми, а затем сбрызгивать обычной водой. После того как белье станет влажным, нужно разгладить мятую поверхность руками, и она сразу станет ровной.