Автор «оскорбившей ветеранов» картины назвал идиотизмом проверку его работы в СК

Петербургский художник Кирилл Миллер назвал идиотизмом проверку его работы «Живые и мертвые», обвиненной в оскорблении ветеранов. Об этом сообщает «Газета.Ru».

На картине живые люди несут портреты мертвых — в этом изображении увидели сходство с акцией «Бессмертный полк». Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку на предмет оскорбления ветеранов.

«Думаю, маразм какой-то наступает, поэтому это и интересно. Если это станет трендом для России, что люди будут друг на друга жаловаться, а следователи будут с этим возиться, то кто будет заниматься настоящей преступностью? Это какой-то идиотизм», — прокомментировал ситуацию автор полотна.

Художник отметил, что уже был на допросе у следователя, но пока не знает, будет ли против него заведено дело. «Нездоровую» историю вокруг своей картины он назвал опасным сигналом для общества.

«Смысл моей картины — разговор о жизни. Живые люди идут и несут мертвых — смирение со смертью. Мне важно донести до человека, что жизнь скоротечна и не вечна», — пояснил Миллер.

Работа «Живые и мертвые» была представлена публике в рамках выставки «Г.К.Ч.П.», прошедшей в сентябре. В последний день работы экспозиции на странице «Воспоминания ветеранов» во «ВКонтакте» появился пост с критикой картины — в нем также утверждалось, что она якобы называется «Нетленный полк 2». В паблике призывали обратиться в СК из-за работы Миллера.