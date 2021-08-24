«Современник» снял с показа спектакль после жалобы «Офицеров России»

Театр «Современник» снял с показа спектакль «Первый хлеб» после того, как организация «Офицеры России» пожаловалась на постановку в Генпрокуратуру и московскую мэрию. Об этом сообщает NEWS.ru.

Премьера спектакля с Лией Ахеджаковой в главной роли состоялась 19 июля. Неизвестно, навсегда ли эту постановку убрали из репертуара или в скором времени ее все же снова можно будет увидеть на сцене.

«Ну, вы же слышали всякие скандальные отзывы? Что будет со спектаклем "Первый хлеб" — непонятно. Пока в октябре его не будет, а дальше следите за афишей», — заявили в кассе театра.

Ранее сообщалось, что общественная организация «Офицеры России» обратилась с жалобами в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник». Постановку назвали «предельно неуважительной к защитникам Отечества». В частности, общественники указали на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. После этого администрация «Современника» убрала нецензурную брань из монолога главной героини пьесы.

29 июля стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить постановку на предмет оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны.