На повесившего свой портрет в Эрмитаже мужчину пожаловались в прокуратуру

Эрмитаж пожаловался в прокуратуру на посетителя, повесившего свой портрет в Военной галерее. Об обращении музея сообщает издание «Подъем».

В пресс-службе учреждения заявили, что мужчину надо проверить «на предмет возможного нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества». Там пояснили, что изображение с портретом заметил и снял музейный смотритель, но гость Эрмитажа успел сфотографировать его и разместить в социальных сетях.

Уточняется, что портрет путешественника Кирилла Смородина появился в музее 20 октября. Он выложил снимок в Instagram и пошутил, что хотел видеть себя среди «известных, выдающихся, легендарных людей».

В августе Эрмитаж обвинил лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна в незаконном использовании цифровых изображений из музея. Музыкант использовал изображение интерьеров, а также предметов из собрания музея в коллекции NFT-токенов, которые были загружены на цифровой маркетплейс. Руководство Эрмитажа направило музыканту предостережение о нарушении лицензионной политики учреждения.