Мать восьмерых детей отказалась от покупки новогодних подарков и разозлила людей

В канадской провинции Альберта 35-летняя мать восьмерых детей Энджи Випф отказалась покупать им подарки на новый год, разозлила людей в сети и объяснилась. Об этом сообщает Daily Mail.

До 2019 года Випф и ее муж Пол тратили около 700 долларов (49 тысяч рублей) и покупали не менее 40 новогодних подарков. По словам многодетной матери, большое количество игрушек и вещей сбивало детей с толку — они не знали, с чем именно им хочется играть, и в конце концов останавливались на одной вещи, забывая про остальные подарки.

Однако оставлять детей без праздника Випф, по ее словам, никогда не хотела, поэтому она предложила альтернативу традиционным подаркам. Теперь ее дети играют в «Тайного Санту» и делают сюрпризы друг другу. Это происходит так: канадка берет шляпу, в которую складывает листочки, на которых написаны имена детей. Потом каждый ребенок вытягивает одну бумажку и узнает, для кого из братьев и сестер он будет готовить тайный подарок. В выборе и покупке помогают родители — они заказывают необходимую вещь в интернет-магазине.

По мнению Випф, покупная упаковочная бумага и ленты — тоже лишняя трата денег. Теперь она выдает каждому ребенку белый мешок, который он может самостоятельно декорировать, а потом положить в него подарок.

Новые новогодние правила позволили многодетным родителям сократить расходы примерно до 75 долларов (5,2 тысячи рублей). Сэкономленные деньги семья тратит на совместные походы в музеи и зоопарки в течение года. В праздники они вместе пекут печенье и смотрят фильмы.

Випф ведет страницу в Instagram, где она рассказывает, как упростить жизнь многодетной семьи. После того, как она поделилась решением отказаться от подарков, многие обвинили ее в жадности в комментариях и посоветовали зарабатывать больше денег.

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