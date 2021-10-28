Названа цена Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Xiaomi анонсировала выход смартфонов серии Redmi Note 11 Pro и назвала цены на устройства. Об этом сообщает китайское издание ITHome.

С выходом новых аппаратов китайская корпорация расширила линейку Redmi Note 11. В нее помимо базового устройства вошли телефоны Redmi Note 11 Pro и 11 Pro+. Оба новых гаджета получили 6,67-дюймовые экраны AMOLED с поддержкой частоты 120 герц. Также девайсы работают под управлением процессора Mediatek Dimensity 920 и ОС Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.

Представленные смартфоны имеют от 6 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти. На задней стороне девайсов находится основная камера с объективами разрешением 108, 8 и 2 мегапикселей. Фронтальная камера разрешением 16 мегапикселей расположена в экранном вырезе.

Модели отличаются лишь аккумулятором. Redmi Note 11 Pro получил батарею емкостью 5160 миллиампер-часов, Redmi Note 11 Pro+ — 4500 миллиампер-часов с быстрой зарядкой на 120 ватт.

Стоимость Redmi Note 11 Pro в базовом исполнении составляет 250 долларов, Redmi Note 11 Pro+ — 300 долларов.

В середине октября Xiaomi начала продажи смартфона Redmi 10 в России. Минимальная стоимость девайса за версию с 4 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти составляет 16 990 рублей.