Названа стоимость Xiaomi Redmi 10 в России

В России Xiaomi Redmi 10 оценили в 16 990 рублей

Xiaomi начала продажи смартфона Redmi 10 в России. Об этом сообщается на сайте компании.

Представленный в конце лета компромиссный аппарат стал доступен для заказа в интернет-магазине Xiaomi. Представители компании называют в качестве основных преимуществ модели большой экран с разрешением Full HD+, систему из четырех камер и поддержку искусственного интеллекта. Минимальная стоимость девайса за версию с четырьмя гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти составляет 16 990 рублей, модель с накопителем на 128 гигабайт оценена в 18 990 рублей.

Девайс имеет 6,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой 90 герц, процессор MediaTek Helio G88, ОС Android 11 с оболочкой MIUI 12.5. На задней панели смартфона располагается камера с объективами разрешением 50, 8, 2 и 2 мегапикселей. Устройство имеет батарею емкостью 5000 миллиампер-часов с быстрой зарядкой.

Также Redmi 10 получил встроенный в боковую кнопку дактилоскопический сенсор, стереодинамики, порт для проводных наушников, одинарную фронтальную камеру разрешением пять мегапикселей.

Ранее специалисты Роскачества перечислили лучшие недорогие смартфоны. Рейтинг возглавила модель Xiaomi Redmi Note 10s, в топ также вошли Samsung Galaxy M32, Samsung Galaxy A12, TCL 20L и Realme Narzo 30 5G.