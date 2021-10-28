Число американских военных на Тайване описали словами «не так много»

Глава администрации Тайваня: на острове действительно есть американские военные

На острове Тайвань действительно есть американские военные, они занимаются подготовкой местных военных и готовы помочь в случае нападения Китая. Об этом рассказала глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в интервью телеканалу CNN.

Число военных из США политик описала словами «не так много, как думают люди».

«Спектр нашего сотрудничества с США широк, все это направлено на усиление нашей оборонной способности», — подчеркнула Цай Инвэнь.

По данным американских СМИ, ограниченный контингент военнослужащих США не менее года тайно находится в Тайване. В 2020-м американские солдаты даже выкладывали видео с острова, однако вскоре его удалили.

Американский закон 1979 года гласит, что Вашингтон поддерживает принципы единого Китая, однако предусматривает военную помощь Тайваню.