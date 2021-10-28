Глава Тайваня понадеялась на поддержу США в случае конфликта с Китаем

Руководство Тайваня надеется, что США окажут поддержку острову в случае конфликта с Китаем. Такое заявление сделала глава тайваньской администрации Цай Инвэнь, ее слова приводит ТАСС.

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Отвечая на вопрос журналиста, рассчитывает ли она на поддержку Вооруженных сил США в случае агрессии со стороны Пекина, Инвэнь подчеркнула, что верит поддержку Вашингтона.

«Учитывая наши длительные отношения с США и поддержку со стороны американцев, Конгресса и администрации, которая нам очень помогает», — сказала она.

Кроме того, Иньвэнь подтвердила, что на Тайване сейчас работают несколько американских военных инструкторов. По ее словам, остров сотрудничает с США для повышения собственной обороноспособности.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат придерживаться своих обязательств в отношениях с Тайванем и помогут противостоять угрозе, исходящей от КНР. По ее словам, приверженность США Тайваню продиктована необходимостью поддержания мира и стабильности в проливе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

22 октября президент США Джо Байден заявил, что США готовы встать на защиту Тайваня. По его словам, это произойдет в случае военной агрессии с китайской стороны. При этом американский лидер отметил, что не стремится к холодной войне с Пекином.

