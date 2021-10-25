Оценен риск вторжения Китая на Тайвань в следующие 5 лет

Политолог Цанг: Китаю не хватает военных мощностей для вторжения на Тайвань и борьбы с США

Китаю не хватает военных мощностей для вторжения на Тайвань и борьбы с контингентом США, который придет на выручку местному правительству. Так риск нападения Китая на Тайвань в следующие 5 лет оценил профессор Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета Стив Цанг в комментарии «Ленте.ру».

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Он пояснил, что у Пекина пока нет достаточно крупного десантного подразделения для проведения подобной операции. «Китай может быстро построить новые военные корабли, но обучение военнослужащих их эксплуатации и проведение общевойсковых операций, необходимых пересечения залива для вторжения на Тайвань, займет более 5 лет», — сказал Цанг.

Комментируя слова американского президента Джо Байдена о готовности США защитить Тайвань в случае нападения Китая, политолог предположил, что политика просто застали врасплох подобным вопросом. По словам Цанга, заявления политика не означают смену политического курса Вашингтона, но выражают общий настрой американского руководства. «Если Тайвань сам не спровоцирует конфликт с Китаем, то может рассчитывать на то, что США придут ему на помощь в случае китайского вторжения», — пояснил он.

Байден заявил, что США готовы встать на защиту Тайваня, 22 октября. Это произойдет в случае возможной военной агрессии с китайской стороны. При этом американский лидер отметил, что не стремится к холодной войне с Пекином.

До этого министр обороны Тайваня Цю Гочжэн предупреждал, что Народно-освободительная армия Китая будет готова к вторжению на Тайвань в уже 2025 году. По словам военного чиновника, отношения между КНР и Тайванем являются самыми напряженными за последние 40 лет. Представитель власти подчеркнул, что Пекин уже обладает всеми необходимыми силами, чтобы начать операцию захвата.