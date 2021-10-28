В России сменилась уполномоченный по правам ребенка

В России сменилась детский омбудсмен. Президент России Владимир Путин предложил занять эту должность сенатору Марии Львовой-Беловой. Она заявила, что начнет свою работу на посту детского омбудсмена с анализа поступающих обращений.

Самое главное, чтобы ни один ребенок, который нуждается в поддержке, защите и помощи, не остался без внимания Мария Львова-Белова о назначении на должность детского омбудсмена

Львова-Белова назначена на пост уполномоченного при президенте по правам ребенка сроком на пять лет. На сайте Кремля уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания главой государства, 27 октября.

Новый омбудсмен

Мария Львова-Белова начала свою общественную деятельность в качестве волонтера-соцработника, помогала детям-отказникам в больницах города Пензы. Она является выпускницей 4-го потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС («школы губернаторов»). В 2014 году Львова-Белова учредила АНО «Квартал Луи», некоммерческую организацию, которая занимается развитием сопровождаемого проживания, образования и трудоустройства молодых людей с инвалидностью, оставшихся без семьи.

С 2017 по 2019 годы она была членом Общественной палаты, с 2019 года — членом президиума Генерального совета «Единой Россия». В 2020 году Львова-Белова заняла пост полномочного представителя Совфеда при Уполномоченном при президенте России по правам ребенка.

Кроме того, Мария Львова-Белова является многодетной матерью, она воспитывает пятерых родных детей, а также четверых приемных. Вместе с тем является опекуном у 13 молодых людей со статусом недееспособности (все старше 18 лет).

Предшественница

На новом посту Львова-Белова сменит Анну Кузнецову, которая после сентябрьских выборов приняла предложение президента России Владимира Путина перейти в Госдуму и курировать вопросы защиты семьи и детей. На своей странице в Facebook Кузнецова сообщила, что готова оказывать помощь и содействие своей преемнице

Мария Львова-Белова — многодетная мама, она моя землячка, мы знакомы давно, еще в Пензе мы вместе начинали благотворительную деятельность. Надеюсь, что на новом посту она продолжит все те начинания, которые были наработаны с коллегами - уполномоченными по правам ребенка в регионах, экспертами, общественными организациями, и приумножит успехи! Со своей стороны всегда готова оказать помощь и содействие Анна Кузнецова о назначении Марии Львовой-Беловой на должность детского обмудсмена

«Наш человек»

Назначение Львовой-Беловой на пост уполномоченного по правам ребенка активно приветствовали и в Общественной палате. Секретарь Общественной Палаты РФ Лидия Михеева отметила, что Львова-Белова имеет огромный жизненный и профессиональный опыт в сфере поддержки семьи и защиты детей. Она прошла большой личный и профессиональный путь — от волонтера и основателя региональной благотворительной организации до общественного и политического деятеля федерального уровня.

Для нас важно, что она имеет опыт работы в некоммерческом секторе, была членом региональной и федеральной общественной палаты. В этом смысле — это «наш человек», который привык работать с людьми и их проблемами без посредников Лидия Михеева о назначении Марии Львовой-Беловой на должность детского обмудсмена

Глава комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко выразил надежду, что новое назначение придаст ей дополнительные силы для продолжения работы в сфере защиты семьи и детства. Он подчеркнул, что комиссия всегда будет надежным партнером Марии Львовой-Беловой во всех проектах, начинаниях и ситуациях, связанных с деятельностью уполномоченного по правам ребенка

Председатель Комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты РФ Наталья Кравченко заявила, что личность Львовой-Беловой «олицетворяет высокий морально-нравственный идеал семейного служения, а с другой – является примером успешной самореализации на службе обществу».

По ее биографии мы видим, что она успешно совмещает эти непростые роли: забота о родных и решение проблем самых разных людей, нуждающихся в поддержке Наталья Кравченко о назначении Марии Львовой-Беловой на должность детского обмудсмена

В целом, члены Общественной палаты уверены, что новый детский омбудсмен активно включится в работу Комиссии, и вместе им удастся выстроить конструктивную программу работы по всему спектру вопросов: от развития системы воспитания на дошкольном и школьном уровнях до разработки и внедрения новых мер защиты детей от деструктивного контента в Сети.