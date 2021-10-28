РБК столкнулся с атакой антипрививочников после опроса о вакцинации от COVID-19

Мультимедийный холдинг РБК столкнулся с атакой противников вакцинации от COVID-19 в социальных сетях после публикации опроса о необходимости ограничений для граждан без прививки. Об этом сообщил руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев в Facebook.

Опрос, из-за которого интернет-пользователи устроили атаку на портал, был опубликован в Telegram-канале РБК 25 октября. В нем подписчикам предлагается ответить на вопрос «Поддержали бы вы введение жестких ограничений для граждан без прививки от COVID-19 в России?». Доступны два варианта ответа: «Да, люди без прививки должны быть изолированы» и «Нет, это дискриминация и нарушение прав человека».

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На опрос обратили внимание многие пользователи «ВКонтакте», Facebook, Telegram и других соцсетей и мессенджеров. Некоторые призывали поучаствовать в нем, чтобы «иллюзий и ожидания у поповых, гинцбургов, мурашек не было вообще». Другие писали, что «российское общество отказалось поддерживать вакциносегрегацию, потому в опрос усилено нагоняют ботов, поддерживающих непопулярные решения власти».

Канаев рассказал, что пост РБК также опубликовали «звездные антипрививочники, Telegram-каналы специалистов по "сопротивлению новому мировому порядку"» и другие. «Нагнали кучу людей и ботов. Они "добивают РБК" (не добьют) за то, что мы — журналисты, мы задаем вопросы. Пишут тысячи одинаковых комментариев, жалуются Павлу Дурову», — отметил он.

В заключение Канаев напомнил, что сотни миллионов людей по всему миру уже привиты от коронавируса и несколько стран пытаются вернуться к нормальной жизни. «Похоже, что если существует глобальный заговор для борьбы с перенаселением Земли, то на него работают одни антипрививочники», — подчеркнул журналист.