Россиянам устроили обыск в самолете из-за пропажи одной вещи в бизнес-классе

Россиян отказались выпускать из самолета из-за пропажи пледа в бизнес-классе. Момент обыска попал на видео, его разместил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел во время рейса Москва — Сочи авиакомпании Nordstar 23 октября. На опубликованных кадрах видно, как пассажиры выстроились в длинную очередь, чтобы покинуть воздушное судно.

После посадки на борт поднялись сотрудники правоохранительных органов, которые начали проверять ручную кладь всех путешественников. По словам представителя авиаперевозчика, обыск устроили ради одной из бортпроводниц — из-за недостачи вещи ее могли оштрафовать. Как рассказали пассажиры, обыск проводился без протоколов, свидетелей и понятых.

Позже стало известно, что пропавший плед обнаружили в экономклассе. Авиакомпания письменно извинилась перед одним из пассажиров за несанкционированный обыск.