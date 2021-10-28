Брюки с иллюзией торчащих стрингов вызвали споры в сети

Неприличный дизайн вещи популярного бренда Pretty Little Thing вызвал споры среди покупателей. На опубликованные в Instagram фото и комментарии обратили внимание журналисты Daily Star.

Речь идет о черных широких брюках с завязками, которые создают иллюзию торчащих стрингов. Стоимость штанов на сайте марки с учетом скидки составляет почти 30 фунтов стерлингов (2907 рублей).

На опубликованном в сети снимке модель позирует в упомянутой вещи с имитацией белья и кроп-топе, который оголяет ее живот. Образ манекенщицы дополнили лакированные туфли с острым носом и каблуком и небольшая сумка. Волосы девушки собраны в высокий объемный хвост.

Пользователи сети сочли брюки нелепыми и раскритиковали их в комментариях под публикацией. «Это выглядит слишком плохо», «Что это такое? Я бы никогда не надела эти штаны», «Какой нелепый фасон», «Почему они выглядят как мешок?», «Эти завязки здесь совершенно ни к чему», — высказывались они.

В то же время другие покупатели одобрили необычный дизайн одежды. «Они великолепны», «Я влюблена в эти штаны!», «Мне определенно нужны такие же!», «Боже, они очень крутые», «Остановитесь! Я влюблена!», «Ого, очень необычно!» — писали юзеры.

Ранее в октябре откровенный дизайн нового наряда бренда Fashion Nova вывел из себя покупателей. Речь идет о черном облегающем комбинезоне, который оформлен продолговатым вырезом, частично оголяющим грудь, талию и бедро. Стоимость вещи на сайте марки с учетом скидки составляет почти 38 долларов (2750 рублей).