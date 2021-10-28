Украинские военные оценили свои жизни выше «понтов» Зеленского

Воюющие в Донбассе украинские военные после отступления из села Старомарьевка записали и выложили на YouTube видео, в котором пожаловались на то, что к ним не пришла обещанная поддержка, а также заявили, что оценивают свои жизни выше «понтов» президента Владимира Зеленского.

«Мы находимся в Старомарьевке, в низине. Мы понесли большие потери. Ночью нам обещали прислать поддержку, но она так и не пришла. Мы будем думать, как отсюда уходить. Зеленский, не сочтите нас предателями, но ваши понты не стоят наших жизней», — заявили солдаты.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович предрек России «конец» в случае возможного «нападения» на Украину. По мнению Арестовича, такая ситуация станет «абсолютно проигрышным вариантом» для России, и Москва «не может этого не понимать».