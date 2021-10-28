Звездный инвестор предупредил о «пузырях» на рынке

На рынках криптовалют и недвижимости, а также в технологической сфере образовались крупные «пузыри». Кроме того, серьезную угрозу представляют задержки в цепочках поставок. Об этом рассказал звездный инвестор, глава компании Richard Bernstein Advisors, Рич Бернштейн. Его слова приводит CNBC.

«Прямо сейчас растет целая серия "пузырей"», — констатировал эксперт. Он отнес биткоин к этой категории, поскольку чрезмерный спрос — это классический признак «пузыря». Когда он лопнет, это будет сопоставимо с кризисом доткомов — в начале 2000-х акции даже убыточных интернет-компаний стремительно росли, а после обвала биржи инвесторы лишились около пяти триллионов долларов.

На рынке недвижимости также образовался крупнейший «пузырь», предупреждает Бернштейн. Он отметил, что на данный момент цены на жилье растут быстрее, чем в 2005-2008 годах, когда обвал на рынке вызвал кризис в США, а затем во всем мире. Другую опасность представляют сбои в глобальных цепочках поставок, из-за которых повышается инфляция, к чему инвесторы не были готовы. Вероятность гиперинфляции крайне низка, однако рост цен превзойдет прогнозы, уверен эксперт.

Инвестор предложил вкладывать деньги в акции энергетических, сырьевых и промышленных компаний. «Сейчас существует целый мир возможностей за пределами этого маленького сектора технологических инноваций, криптовалют и тому подобных вещей», — отменил он

Ранее Бернштейн предупреждал о нависшей над технологическим рынком угрозе. Инвесторы скупают и перепродают большое количество ценных бумаг ИТ-компаний, в результате чего акции активно дорожают. Когда цены вырастут слишком сильно, участники рынка начнут массово продавать активы, в результате они резко подешевеют. «Пузырь схлопнется», а инвесторы потеряют деньги.