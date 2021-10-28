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Названо условие отречения Елизаветы II от престола

Newsweek: Елизавета II может отречься от престола только по состоянию здоровья
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Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / globallookpress.com

Эксперты по британской королевской семье назвали условия, при которых Елизавета II может отречься от престола в пользу принца Чарльза. Об этом сообщает Newsweek.

Автор книги Prince Philip's Century Роберт Джобсон считает, что в ближайшие четыре-пять лет королева может передать свои обязанности главы государства принцу Чарльзу, который будет выполнять при ней функции регента.

«Как только королева почувствует, что не справляется со своей работой, что ее состояние здоровья вредит монархии, не сомневаюсь, что она введет закон о регентстве и передаст бразды правления Чарльзу», — сказал королевский биограф. При этом Джобсон добавил, что уверен, что королева встретит 70-ю годовщину своего правления, которая будет отмечаться 6 февраля 2022 года, оставаясь главой государства.

Слова Джобсона подтверждает Ингрид Сьюард, автор книги Prince Philip Revealed. В интервью Newsweek она заявила, что Елизавета II будет продолжать выполнять свой долг до тех пор, пока это ей позволит здоровье. Более того, Сьюард уверена, что преждевременное сложение королевских полномочий может отрицательно сказаться на состоянии монарха.

«Если она остановится, то буквально упадет. Всю свою жизнь она посвятила работе. Я думаю, пандемия COVID-19 сильно подкосила здоровье королевы, потому что ей пришлось изменить привычный ритм жизни», — считает Сьюард.

20 октября Елизавета II отказалась от поездки в Северную Ирландию по настоянию врачей, и провела ночь в больнице для сдачи анализов. Королева также не примет участие в климатическом саммите COP26, который будет проходить в Глазго с 31 октября по 12 ноября.

Ранее сообщалось, что после ночи, проведенной в больнице королева не приехала на службу в часовне возле Виндзорского замка. Официальные источники заявили, что это было сделано по совету врачей.

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