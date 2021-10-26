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Елизавета II решила отдохнуть от публичных мероприятий

Елизавета II отменила свое участие в конференции ООН по изменению климата
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Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Frank Augstein / Pool / Reuters

Королева Великобритании Елизавета II отменила свое участие в конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года. Об этом сообщает BBC News.

Такое решение 95-летняя монаршая особа приняла после рекомендации врачей взять паузу и отдохнуть от публичных мероприятий. В то же время в Букингемском дворце уточнили, что Елизавета II, которая в настоящий момент осуществляет свои обязанности из Виндзорского замка, обратится к собравшимся делегатам посредством записанного видеосообщения.

20 октября королева неожиданно отменила визит в Северную Ирландию и легла в больницу для обследования. Она впервые за много лет провела ночь под надзором медиков и приехала в Виндзор лишь на следующий день. В воскресенье, 24 октября, королева по совету медиков пропустила воскресную службу в часовне возле Виндзорского замка.

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