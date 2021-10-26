Британская королева провела первые аудиенции после многодневной болезни

Британская королева Елизавета II вернулась к работе после многодневного отсутствия из-за болезни. Об этом сообщает Reuters.

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Во вторник, 26 октября, Елизавета II провела две виртуальные аудиенции и приняла новых послов Южной Кореи и Швейцарии в Великобритании. Дипломаты, находившиеся в Букингемском дворце, общались с королевой, оставшейся в Виндзорском замке, при помощи видеосвязи.

В начале октября Елизавета II появилась на людях с тростью. Через несколько дней стало известно, что врачи запретили ей употреблять алкоголь. 20 октября королева неожиданно отменила визит в Северную Ирландию и легла в больницу для обследования. Она впервые за много лет провела ночь под надзором медиков и приехала в Виндзор лишь на следующий день. В воскресенье, 24 октября, королева по совету медиков пропустила воскресную службу в часовне возле Виндзорского замка.

1 ноября королева планировала приехать в Глазго для участия в конференции ООН по изменению климата (COP26). Эта поездка пока не отменена. Ожидается, что отныне Елизавета II станет брать в поездки других членов королевской семьи, которые смогут подменить ее в случае новых проблем со здоровьем.

21 апреля Елизавете II исполнилось 95 лет. Она считается самым долгоправящим монархом в истории Великобритании.