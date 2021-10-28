В ходе спецоперации против боевиков ИГ задержали двух мужчин с гражданством РФ

В Германии прошла спецоперация против ИГ, у двух задержанных гражданство РФ и ФРГ

В районе Дюрен федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) прошла спецоперация полиции против предполагаемых сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В результате операции задержаны пять человек, говорится на сайте полиции Кельна.

Всем подозреваемым от 16 до 22 лет. Среди них — два человека (16 и 17 лет) с гражданством России и Германии. Еще один задержанный — гражданин Турции. Молодых людей подозревают в подготовке к теракту и в пропаганде. Пока их не арестовали.

В операции поучаствовали около 350 сотрудников полиции ФРГ. Дополнительная информация о том, как протекает расследование, не раскрывается. Сначала полиция должна провести оценку возможных доказательств.

В конце октября под Мурманском был задержан боевик, который планировал совершить теракты на военных объектах. Он был ликвидирован в ходе операции. На месте ЧП и дома у исламиста обнаружили бомбу, готовую к применению, и компоненты для еще одной, а также холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, средства конспиративной связи.