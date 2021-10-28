На Украине застрелили активиста «Правого сектора»

В Сумах во дворе застрелили активиста запрещенного в России «Правого сектора» Иванину

В украинском городе Сумы застрелили активиста радикальной организации «Правый сектор» (запрещена в России) Александра Иванину. Об этом сообщает портал «Суспiльне».

Убийство произошло вечером 27 октября. Иванину застрелили во дворе его дома, когда он приехал на машине с женой. На месте работают сотрудники полиции.

В «Правом секторе» убийство связывают с «антикриминальной деятельностью» Иванины. «Он публично освещал деятельность определенных лиц», — заявил глава областной ячейки.

В начале октября в Ивано-Франковской области зарезали 25-летнего ветерана войны в Донбассе Василия Попадича. Он был ранен в область сердца, находился в состоянии клинической смерти и умер в больнице через сутки. Власти заявили, что Попадич стал жертвой покушения.

В конце августа суд в Киеве приговорил к семи годам лишения свободы бывшего священника Православной церкви Украины, военного капеллана «Правого сектора» Василия Косяченко по делу о нападении на журналистов в 2016 году.

