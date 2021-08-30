На Украине вынесли приговор военному капеллану «Правого сектора»

Шевченковский районный суд Киева приговорил к семи годам лишения свободы бывшего священника Православной церкви Украины, военного капеллана «Правого сектора» (организация запрещена в России) Василия Косяченко по делу о нападении на журналистов в 2016 году. Об этом сообщает «Страна.ua».

Косяченко был задержан украинскими правоохранителями после того, как вместе с группой радикалов попытался похитить нескольких сотрудников «17 канала». Националист обосновал это претензиями к владельцам медиа, по его мнению, связанным с бывшим президентом страны Виктором Януковичем. Расследование уголовного дела длилось более пяти лет, приговор вынесли 30 августа.

«Похитителям тогда удалось заломать нам руки и затолкать в автомобиль, чтобы вывезти в неизвестном направлении, но нас отбила другая группа националистов, которая знала меня», — рассказал бывший сотрудник «17 канала» и действующий корреспондент «Страны.ua» Владислав Бовтрук.

Позже активисты ворвались в офис телеканала, избили охранника, устроили погром и украли аппаратное оборудование более чем на 300 тысяч гривен (около 820 тысяч рублей по текущему курсу). «Нападавших было более 14 человек, но задержали и привлекли к ответственности только одного, военного капеллана Василия Косяченко», — отметил Бовтрук.

Он добавил, что капеллана судили сразу по трем статьям Уголовного кодекса страны — «Грабеж», «Незаконное лишение свободы» и «Воспрепятствование журналистской деятельности». По второму и третьему пункту обвиняемый был оправдан. «Если бы Косяченко не был пойман за рулем автомобиля, на котором он пытался вывести украденную технику, то с большой вероятностью избежал бы ответственности вообще», — заключил журналист.

Ранее военный капеллан «Правого Сектора», представляющий Украинскую греко-католическую церковь, Николай Мединский рассказал, как готовился воевать с Россией с ранних лет. Он подчеркнул, что осознавал неизбежность противостояния и вдохновлялся примером коллаборационистов УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ).