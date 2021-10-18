Украинские неонацисты решили выяснить отношения с цыганами

Сторонники ультраправой украинской организации «С14» (входит в запрещенный в России «Правый сектор») устроили массовую акцию против цыган, которых подозревают в избиении жителя Ирпени. Толпы неонацистов, желающих выяснить отношения с представителями ромов, попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Страна.ua».

На записи видно, как более сотни активистов идут к месту расположения цыганского табора.

Кроме того, на кадрах запечатлен известный организатор различных акций против цыган Андрей Медведько, который обвиняется в убийстве писателя Олеся Бузины. Он несет в руках портрет главы «Муниципальной стражи» Голосеевского района Киева, неонациста Сергея Бондаря, который также известен ненавистническим отношением к ромам. В это время другие радикалы кланялись ему и зиговали.

Чем закончилась данная акция, пока не сообщалось. Сотрудников правоохранительных органов на месте событий замечено не было.

6 октября сообщалось, что группа якобы нетрезвых цыган избила на остановке в Волынской области Украины участника Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Этот эпизод также попал на видео и вызвал бурную реакцию националистов, которые нашли участников конфликта со стороны цыган и на камеру заставили их извиняться, стоя на коленях. В отместку цыгане избили еще нескольких украинских военных.

Активисты С14 не раз нападали на цыган. В 2018 году националисты разогнали табор цыган на Лысой горе в Киеве, а также сожгли их палатки и вещи.