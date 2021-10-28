Объяснены нападения акул на людей

Исследователи из Австралии и Великобритании показали, что для белых акул силуэты людей практически неотличимы от ластоногих. Таким образом, нападения рыб на человека связаны с тем, что они путают первых и вторых. Статья ученых опубликована в Journal of The Royal Society Interface.

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Белые акулы наряду с тупорылыми и тигровыми ответственны за подавляющее число нападений на людей. Исследователи из университетов Флиндерса и Маккуори совместно с коллегами из Бристольского университета решили воссоздать, как молодые белые акулы — они опаснее для людей из-за худшего по сравнению со старшими сородичами зрения — видят посторонние объекты. «Мы прикрепили [камеру] GoPro к подводному скутеру и настроили его на обычную для хищных акул крейсерскую скорость», — рассказывает ведущий автор исследования из Университета Маккуори Лаура Райан.

В океанариуме сиднейского зоопарка Таронга исследователи поочередно — статично и с помощью камер на скутерах — снимали из-под воды, как плывут прямоугольные платформы, обычные люди, серферы, а также ушастые тюлени (два австралийских морских льва и новозеландский морской котик). После этого, основываясь на доступной информации о нейробиологии акул, ученые наложили на видео фильтры. С помощью специально разработанных программ моделирования им удалось воспроизвести, как молодые белые акулы видят те или иные объекты.

«Мы обнаружили, что серферы, пловцы и ластоногие на поверхности океана выглядят для смотрящей снизу белой акулы одинаково — она не может видеть мелкие детали или цвета», — отмечает Райан. При этом отличить от ластоногих маленькие доски для серфинга акулам было тяжелее. Серферы с такими досками могут находиться в особенной опасности: молодые акулы предпочитают охотиться на детенышей тюленей.