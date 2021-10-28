Главврач извинился после совета непривитым россиянам «помирать дома»

Главный врач детской больницы в Иркутской области Владимир Новожилов, который посоветовал непривитым россиянам «помирать дома», извинился за свое высказывание во время прямого эфира с губернатором региона Игорем Кобзевым, передает ТАСС.

«Приношу свои извинения, если кого-то я задел своим выступлением. Для каждого из медиков нет никакой разницы, привит человек или не привит. Помощь оказывалась, оказывается и будет оказываться всегда, везде и всем», — заявил Новожилов.

По его словам, на базе местной больницы развернуто шесть отделений для пациентов с COVID-19, среди которых есть отделение для новорожденных детей. Врач объяснил, что его реплика была связана с переживанием за судьбу младенцев.

Новожилов подчеркнул, что пандемия все больше затрагивает детей, участились случаи тяжелого течения заболевания у несовершеннолетних. Важно понимать ответственность за здоровье окружающих, считает медик.

О необходимости «помирать дома» непривитым россиянам Новожилов заявил 25 октября в прямом эфире. Он также отметил, что система здравоохранения в пандемию перегружена, а те, кто не вакцинировался, занимают в больницах места. При этом привитые граждане не могут получить плановую помощь, так как большинство госпиталей перепрофилировано для пациентов с COVID-19.

Позднее Минздрав Иркутской области объяснил, что высказывание Новожилова связано с его переживаниями за здоровье детей.